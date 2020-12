Recovery Plan, Italia Viva continua ad opporsi: i motivi (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia Viva continua ad opporsi in merito all’approvazione del Recovery Plan: diversi sono i motivi alla base del ‘no’ Una nuova fumata nera è arrivata nel corso del Pre-Consiglio dei Ministri di ieri sera riguardo all’approvazione del Recovery Plan. Ad opporsi è Italia Viva che sarebbe contraria alla task force esterna per il progetto Italiano. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)adin merito all’approvazione del: diversi sono ialla base del ‘no’ Una nuova fumata nera è arrivata nel corso del Pre-Consiglio dei Ministri di ieri sera riguardo all’approvazione del. Adche sarebbe contraria alla task force esterna per il progettono. L'articolo proviene da Inews.it.

petergomezblog : Recovery plan, la bozza su fondi e governance: 70 miliardi al green e 48 al digitale. Conte: “Via gli ostacoli che… - petergomezblog : Task force sul Recovery plan, Italia viva di traverso. Il ministro Provenzano: “Deprimenti le divisioni per la visi… - Agenzia_Ansa : #Recovery Plan da 196 miliardi, la 'rivoluzione green' prima per risorse Ecco la bozza #ANSA - apavo75 : RT @sandrogozi: Per ispirare #Conte sul Recovery Plan ???? un disegnino di France Relance ???? Buon lavoro senza task force presidente https://… - paoloigna1 : RT @agorarai: Le sei “missioni' del governo per distribuire i 196 miliardi per il piano nazionale relativo al Recovery Plan #agorarai http… -