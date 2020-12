Recovery Lollobrigida FdI | raccogliamo appello Bocca | integrare risorse per turismo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Fratelli d’Italia raccoglie l’del presidente di Federalberghi, Bernabò, che chiede dicon urgenza il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Troviamo assurdo che nella bozza, da parte del Governo, non ci sia alcuna attenzione al mondo del”. Lo dichiarano in una nota Francesco, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimentodi FDI. “I soldi per un settore strategico della nostra economia sono del tutto insufficienti: solo l’1,6% dei fondi delfund, infatti, sarà destinato a un comparto gravemente colpito dalla crisi. Novantamila attività hanno chiuso, solo nel settore alberghiero si registrano 14 miliardi di incassi in meno sui 70 miliardi totali ...