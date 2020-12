Recovery Fund, ultimatum di Renzi: “O si cambia o mi sgancio”. E’ crisi? (Di martedì 8 dicembre 2020) Matteo Renzi ed Italia Viva continuano ad opporsi alla task force voluta da Conte che gestirà i soldi del Recovery Fund. Tensione alle stelle nella maggioranza. Lo aveva detto, e lo sta ribadendo: la task force di sei manager che gestiranno i progetti del Recovery Plan italiano, per Renzi non s’ha da fare. Cresce la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Matteoed Italia Viva continuano ad opporsi alla task force voluta da Conte che gestirà i soldi del. Tensione alle stelle nella maggioranza. Lo aveva detto, e lo sta ribadendo: la task force di sei manager che gestiranno i progetti delPlan italiano, pernon s’ha da fare. Cresce la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Tutti i 300 esperti per la supertaskforce del recovery fund saranno peggio di arcuri (altrimenti se nel mazzo ce ne… - borghi_claudio : Sto leggendo le bozze del piano nazionale per il recovery fund. Mi viene la nausea sin dalla copertina e dal nome. - AlbertoBagnai : L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: - UGiangrieco : RT @antoniopolito1: Alla “transizione ecologica” più di 70 miliardi del Recovery Fund e alla sanità 9? C’è qualcosa che non capisco. O che… - CristianDezuli1 : RT @Ilconservator: Profumo, condannato a 6 anni scelto per amministrare i soldi del Recovery Fund. Stanno ridendo anche su… -