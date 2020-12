Recovery Fund, rinviato Consiglio dei ministri sulla task force. Renzi minaccia: “Rottura? Temo di sì, non diamo pieni poteri a Conte” (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia Viva tira la corda sulla cabina di regia governativa sul Recovery Fund, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari per la supervisione dei progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. Maria Elena Boschi fa da apripista, Matteo Renzi ci mette il carico, Ettore Rosato mischia le carte. La sostanza è un affondo verbale e la minaccia di un voto contrario che rischia di provocare la rottura tra governo e Renziani. “Spero di no, ma Temo di sì”, dice al Corriere della Sera l’ex ministra delle Riforme e ribadisce il senatore e leader di Italia Viva al Tg2. Stesso refrain sui pieni poteri, “negati” a Matteo Salvini e ora da ‘proibire’ anche al presidente del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia Viva tira la cordacabina di regia governativa sul, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari per la supervisione dei progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. Maria Elena Boschi fa da apripista, Matteoci mette il carico, Ettore Rosato mischia le carte. La sostanza è un affondo verbale e ladi un voto contrario che rischia di provocare la rottura tra governo eani. “Spero di no, madi sì”, dice al Corriere della Sera l’ex ministra delle Riforme e ribadisce il senatore e leader di Italia Viva al Tg2. Stesso refrain sui, “negati” a Matteo Salvini e ora da ‘proibire’ anche al presidente del...

