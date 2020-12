Recovery Fund, l’ultimatum della Germania: “Basta rinviare, è da irresponsabili” (Di martedì 8 dicembre 2020) Le Germania incalza affinché si vengano sbloccati i fondi del Recovery Fund. In Italia la questione è tutt’altro che risolta. In Italia la questione Recovery Fund è tutt’altro che risolta. Nella bozza – il Recovery Plan – si legge che il Governo destinerà 196 miliardi a sei macro-aree. Alla sanità spetteranno, tuttavia, solo 9 miliardi. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) Leincalza affinché si vengano sbloccati i fondi del. In Italia la questione è tutt’altro che risolta. In Italia la questioneè tutt’altro che risolta. Nella bozza – ilPlan – si legge che il Governo destinerà 196 miliardi a sei macro-aree. Alla sanità spetteranno, tuttavia, solo 9 miliardi. L'articolo proviene da Leggilo.org.

