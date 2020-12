Recovery Fund, avanza il “Piano B” senza Polonia e Ungheria. Ma il Governo è una polveriera: rinviato CdM (Di martedì 8 dicembre 2020) Tira aria pesante nel Governo, proprio mentre sembrava finalmente esserci uno spiraglio per un accordo sul Recovery Fund anche senza Ungheria e Polonia. Il quotidiano “La Repubblica” aveva infatti riportato le parole pronunciare dal presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, che aveva lasciato intravedere un “Piano B” a 25 Paesi, proposto da Ursula Von der Leyen per rispondere all’isolamento di Polonia e Ungheria. Una soluzione “sul tavolo”, come sottolineato da Weber. Tuttavia, proprio su questo argomento le tensioni nella maggioranza sembrano ormai arrivate ad un livello molto alto. Questo pomeriggio era stato convocato un Consiglio dei Ministri per discutere sul Recovery ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 dicembre 2020) Tira aria pesante nel, proprio mentre sembrava finalmente esserci uno spiraglio per un accordo sulanche. Il quotidiano “La Repubblica” aveva infatti riportato le parole pronunciare dal presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, che aveva lasciato intravedere unB” a 25 Paesi, proposto da Ursula Von der Leyen per rispondere all’isolamento di. Una soluzione “sul tavolo”, come sottolineato da Weber. Tuttavia, proprio su questo argomento le tensioni nella maggioranza sembrano ormai arrivate ad un livello molto alto. Questo pomeriggio era stato convocato un Consiglio dei Ministri per discutere sul...

