Real Madrid, Zidane: «Esonero? Penso solo a vincere» – VIDEO (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane non senta alcuna pressione alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. L'allenatore francese non ha paura dell'Esonero e pensa solamente ad ottenere una vittoria che permetterebbe alle Merengues di ottenere il passaggio del turno. Esonero – «Non Penso a queste cose, l'unico mio pensiero è il passaggio del turno. Non Penso ad altro. Ci stiamo preparando a disputare una grande partita consci delle difficoltà. Faremo di tutto per conquistare i tre punti. Il club farà quello che deve ...

