Real Madrid: perché la vittoria a Siviglia è fondamentale per Zidane – ANALISI TATTICA

Qualche leggera schiarita sul capo di Zinedine Zidane: il successo del suo Real Madrid a Siviglia ha fatto rivedere la squadra tosta e compatta di un tempo Qualche giorno fa, con l'ombra di Pochettino e Raul alla finestra, Zidane si apprestava ad affrontare 3 partite decisive per la sua permanenza al Real Madrid ed evitare così l'esonero. In attesa del match contro il Borussia Monchengladbach e del derby contro la capolista Atlético, la prima di queste "finali" è andata bene, con i blancos che hanno espugnato il difficile campo del Siviglia. Suscita, in particolare, ottimismo il modo in cui questa vittoria è arrivata. Dopo settimane in cui Zidane si è più volte lamentato della scarsa concentrazione e intensità ...

