Raiola: “Pogba lascerà lo United. Juve? Perché no” (Di martedì 8 dicembre 2020) Paul Pogba è pronto a dire addio al Manchester United, a confermare le voci di mercato che circolano da diverse settimane è direttamente l’agente del giocatore, Mino Raiola, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport: “Inutile girarci attorno. Meglio parlare chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Paul Pogba è pronto a dire addio al Manchester, a confermare le voci di mercato che circolano da diverse settimane è direttamente l’agente del giocatore, Mino, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport: “Inutile girarci attorno. Meglio parlare chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchesterè L'articolo

romeoagresti : #Raiola in esclusiva a ‘Tuttosport’: “Inutile girarci attorno, #Pogba al Manchester United è infelice, non riesce p… - tuttosport : #GoldenBoy | #Raiola: '#Pogba-Manchester United: è finita' Domani su #Tuttosport in edicola l'intervista esclusiva… - forumJuventus : Raiola: 'Tra lo United e Pogba è finita! La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibra in estate, gran coppia con Rona… - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: “Magari potrebbe essere proprio la #Juve la sua prossima destinazione. Perché no? Ai tempi del covid Paul non possono… - mr9_88 : Se raiola ha parlato di Juve per Pogba così apertamente vuol dire che andrà ovunque tranne che alla Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola “Pogba Ospina 8, facette 'na granna parata - ilNapolista IlNapolista