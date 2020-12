Raiola: «Maradona è l’unica cosa che la Juve non è riuscita a comprare dal Napoli» (Di martedì 8 dicembre 2020) Su Tuttosport una lunga intervista al procuratore Mino Raiola. Tantissimi i temi trattati, compreso Maradona. «Se ripenso a Maradona mi vengono in mente i miei zii e i tempi in cui ero un ragazzino e lavoravo nel loro ristorante in Olanda. Quando il Milan di Sacchi, che era la squadra per cui tifavano tutti gli olandesi, batteva il Napoli di Maradona, tanti clienti si presentavano al locale e dicevano: “Abbiamo vinto”. E i miei zii, super tifosi del Napoli e di Maradona, replicavano: “Noi chi?”. È stato un grandissimo così com’era. Mi danno fastidio quelli che vogliono togliere l’uomo dall’atleta. Maradona è l’unica cosa che la Juventus non è riuscita a comprare dal ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Su Tuttosport una lunga intervista al procuratore Mino. Tantissimi i temi trattati, compreso. «Se ripenso ami vengono in mente i miei zii e i tempi in cui ero un ragazzino e lavoravo nel loro ristorante in Olanda. Quando il Milan di Sacchi, che era la squadra per cui tifavano tutti gli olandesi, batteva ildi, tanti clienti si presentavano al locale e dicevano: “Abbiamo vinto”. E i miei zii, super tifosi dele di, replicavano: “Noi chi?”. È stato un grandissimo così com’era. Mi danno fastidio quelli che vogliono togliere l’uomo dall’atleta.che lantus non èdal ...

