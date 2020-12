Raf e Gabriella, avete mai visto la figlia 24enne? Identica alla madre (Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiama Bianca Riefoli ed è la figlia di Raf e Gabriella Labate: molto somigliante a sua madre, la sua bellezza è disarmante. Una ragazza lontana dalla mondanità Suo padre è il famoso cantante e cantautore che negli anni 80 e negli anni 90, non si scostava dalle posizioni più alte delle hit parade L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiama Bianca Riefoli ed è ladi Raf eLabate: molto somigliante a sua, la sua bellezza è disarmante. Una ragazza lontana dmondanità Suo padre è il famoso cantante e cantautore che negli anni 80 e negli anni 90, non si scostava dalle posizioni più alte delle hit parade L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Profilo3Marco : RT @Tommasolabate: @bolli_donatella No, non lo è. Neanche Gabriella, moglie di Raf. - Tommasolabate : @bolli_donatella No, non lo è. Neanche Gabriella, moglie di Raf. -

Ultime Notizie dalla rete : Raf Gabriella Raf e Gabriella, avete mai visto la figlia 24enne? Identica alla madre MeteoWeek Raf e Gabriella, avete mai visto la figlia 24enne? Identica alla madre

Si chiama Bianca Riefoli ed è la figlia di Raf e Gabriella Labate: molto somigliante a sua madre, la sua bellezza è disarmante.

Lei è la figlia 24enne di una delle coppie più belle della tv: fotocopia della mamma

Bianca Riefoli è la primogenita di una delle coppie più amate dello spettacolo: bellissima somiglia molto alla mamma ...

Si chiama Bianca Riefoli ed è la figlia di Raf e Gabriella Labate: molto somigliante a sua madre, la sua bellezza è disarmante.Bianca Riefoli è la primogenita di una delle coppie più amate dello spettacolo: bellissima somiglia molto alla mamma ...