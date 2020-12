Raccolta di fondi per la lotta alla leucemia, intesa con i fiorai: da oggi in vendita le stelle di Natale Ail (Di martedì 8 dicembre 2020) stelle di Natale Ail disponibili presso fioristi Napoli Accordo di collaborazione tra associazione e circuito FaxiFlora (ANSA) – Napoli, 08 DIC – Anche la consueta campagna annuale di Raccolta fondi delle stelle di Natale in favore dei pazienti ematologici promossa dall’AIL si adegua alle norme antiCovid. E’ stato siglato a Napoli, infatti, un accordo di collaborazione tra la sezione partenopea dell’Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma e il circuito FaxiFlora. I fioristi aderenti al circuito si sono resi disponibili a collaborare al fianco dell’associazione vendendo la “buona stella” Ail nei loro negozi e a promuovere la mission di AIL Napoli che e’ il miglioramento della qualita’ di vita dei pazienti ematologici e delle loro famiglie attraverso servizi di assistenza e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020)diAil disponibili presso fioristi Napoli Accordo di collaborazione tra associazione e circuito FaxiFlora (ANSA) – Napoli, 08 DIC – Anche la consueta campagna annuale didellediin favore dei pazienti ematologici promossa dall’AIL si adegua alle norme antiCovid. E’ stato siglato a Napoli, infatti, un accordo di collaborazione tra la sezione partenopea dell’Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma e il circuito FaxiFlora. I fioristi aderenti al circuito si sono resi disponibili a collaborare al fianco dell’associazione vendendo la “buona stella” Ail nei loro negozi e a promuovere la mission di AIL Napoli che e’ il miglioramento della qualita’ di vita dei pazienti ematologici e delle loro famiglie attraverso servizi di assistenza e ...

