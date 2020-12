Quarant’anni senza John Lennon | il giorno in cui la musica morì di nuovo

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre 1980, Mark David Chapman colpì a morte l’ex Beatles. Una pallottola che ferì idealmente chi credeva nella forza dirompente della. 16th August 1966:(1940 – 1980) of the Beatles, after making a formal apology for his controversial statement that the group were ‘more popular than Jesus’. (Photo by Harry Benson/Express/Getty ImagesDa Imagine non erano passati nemmeno dieci anni. Ma da quelle note di uguaglianza e pacifismo qualcuno non era stato toccato. Pochi, sicuramente. Fra questi Mark David Chapman, che giustofa decise di lasciar sfogo alla sua follia, estraendo un revolver per uccidere chi scrisse quella. E quelle parole. “I just shot”, disse al portiere del The Dakota, cuore di New York, quando il ...