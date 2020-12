Quarant’anni senza John Lennon | chissà che oggi non sceglierebbe il silenzio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’anno in cui abbiamo salutato Eddie Van Halen, Peter Green e Bill Withers, ricordare i quaranta che ricorrono dall’omicidio diè cosa buona e giusta da una parte, sadica e basta dall’altra. Al di là del lascito musicale, che sopravvive all’artista, sarebbe bene comprendere come, e perché, avremmo un bisogno tremendo di personaggi del suo calibro e spessore. Non parlasse abbastanza quanto fatto con i Beatles, ariuscì l’impresa di affermarsi col suo nome e cognome, nonostante un passato certamente ingombrante: è infatti, tuttora, l’artista inglese di maggior successo di tutti i tempi, seguito (neanche a farlo apposta) da Paul McCartney. I primi passi in autonomia li aveva compiuti a partire dalla metà degli anni Sessanta, pubblicando due libri (In His Own Write e A Spaniard In The ...