Quarant'anni senza Jhon Lennon: ma il mito è sempre uguale (Di martedì 8 dicembre 2020) L'uccisione di Lennon resta ancora un mistero, nonostante Chapman abbia motivato il suo gesto, a volte, che da fervente cristiano voleva liberarsi del musicista che aveva sostenuto che Dio era solo un concetto, altre che voleva sbarazzarsi dell'uomo più famoso al mondo per liberarsi della sua depressione cosmica.

