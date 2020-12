Qualificazioni mondiali | Italia con Svizzera | Irlanda del Nord | Bulgaria e Lituania | parla Mancini

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sarannodelle quattro compagini sulla strada degli azzurri per Qatar 2022. Un girone abbastanza semplice al netto della presenza della, ostica compagine di seconda fascia. Ed è questo il senso delle parole di Roberto, intervenuto a Sky al termine dei sorteggi: “Siamo a quattro mesi dall’inizio, è prematuro giudicare. Laè una squadra ostica, la incontreremo anche agli Europei, sarebbe potuta essere una testa di serie, mentre le altre sono più abbordabili. Nel gruppo a volte si vince per 1-2 punti, le partite vanno affrontate tutte con la massima concentrazione”. Una battua quindi sul percorso dell’, che vede gli azzurri vivere una crescita ...

