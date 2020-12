Qualcosa di nuovo di Max Pezzali è un album che soffia via quella pesante patina di cupezza che ormai ci portiamo dentro (Di martedì 8 dicembre 2020) A me questa cosa dell’accondiscendenza con cui viene genericamente trattato Max Pezzali in certi ambienti della musica manda fuori di testa. Nel senso, sembra che poter parlare male di Max Pezzali come persona sia praticamente impossibile, quasi che lui fosse, per dire, lo Ying del suo essere artista, tanto quanto Maradona era lo Yang del suo essere un genio del calcio. Per questo, non potendo parlar male del Max Pezzali persona, ma evidentemente volendo prendere le distanze dalla sua musica, seppur senza passare per spocchiosi che guardano al pop come si guarda Qualcosa di scarso valore, di risibile, quasi, incapace di cogliere lo zeitgeist nonostante il medesimo pop parli a milioni di persone, ecco che si tirano fuori il fatto che sia molto simpatico, che sia un grande conoscitore di musica, specie del rock, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) A me questa cosa dell’accondiscendenza con cui viene genericamente trattato Maxin certi ambienti della musica manda fuori di testa. Nel senso, sembra che poter parlare male di Maxcome persona sia praticamente impossibile, quasi che lui fosse, per dire, lo Ying del suo essere artista, tanto quanto Maradona era lo Yang del suo essere un genio del calcio. Per questo, non potendo parlar male del Maxpersona, ma evidentemente volendo prendere le distanze dalla sua musica, seppur senza passare per spocchiosi che guardano al pop come si guardadi scarso valore, di risibile, quasi, incapace di cogliere lo zeitgeist nonostante il medesimo pop parli a milioni di persone, ecco che si tirano fuori il fatto che sia molto simpatico, che sia un grande conoscitore di musica, specie del rock, ...

diseretode : @TizianoFerro Qualcosa mi fa pensare che il nuovo singolo sia ‘Casa a Natale’ ?? Contentissima per la scelta ???? - carrotgiirll : @sorrisiperniall tesoro mi dispiace ti capisco non so cerca qualcosa di nuovo intraprendi qualcosa di nuovo non sap… - AntonioDAlonzo3 : @divagatrice @DrDisagio Non li ho mai visti. Me ne linki uno dei più riusciti secondo lei, magari imparo qualcosa d… - Bluusunflower : Voglio ringraziare chi si è rivolto a me scrivendomi di eliminare la bandiera ally e ringrazio queste persone per a… - carootaa : magari sono io ma il nuovo album dei pinguini ha qualcosa che non mi convince :( -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa nuovo Per Max Pezzali arriva la saggezza e "Qualcosa di nuovo" The Way Magazine Il nuovo ciclo solare potrebbe essere il più forte mai registrato

Secondo l\'astrofisico McIntosh potrebbe trattarsi del ciclo solare dalla forza imprevedibile Per il sole potrebbe presto aprirsi una fase davvero cruciale. Secondo le nuove previsioni, il ?

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny in crisi? L’ex tronista: “Vi chiedo..”

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati? La replica dell'ex tronista Sul web spesso circolano voci sulle presunte crisi di coppie ...

Secondo l\'astrofisico McIntosh potrebbe trattarsi del ciclo solare dalla forza imprevedibile Per il sole potrebbe presto aprirsi una fase davvero cruciale. Secondo le nuove previsioni, il ?Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati? La replica dell'ex tronista Sul web spesso circolano voci sulle presunte crisi di coppie ...