Pupella Maggio | regina del teatro napoletano

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre 1999 un’emorragia cerebrale si portava via per sempre, leggendaria interprete e artista teatrale, nonché protagonista di indimenticabili commedie di Eduardo De Filippo. La grande attrice morì a 89 anni all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Attrice, ballerina e cantante, lavorò anche come operaia alle acciaierie di Terni tra il 1943 e 1944. La sua grande carriera alcominciò dopo il 1956 quando fu Eduardo a scoprirla alla Scarpettiana delSan Ferdinando di Napoli, e nel 1959 arrivò il debutto con Sabato, domenica e lunedì. Figlia d’arte, proveniva da una famiglia che vantava ben sette generazioni di attori e saltimbanchi, e aveva anche un nonno proprietario di un circo equestre. Fin dalla nascita il suo destino sembrò segnato. Venne al mondo il 24 aprile 1910 all’interno di un ...

