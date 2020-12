Puglia: maltempo, allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 8 dicembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalle 8 per 28 ore: si prevedono” venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in home page, fontedella. Il secondo, con validità dalle 8 per 28 ore: si prevedono” venti da forti adai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fontedella. L'articolo, ...

gianlucalomuto : Maltempo, tornano pioggia vento forte e mareggiate: allerta gialla della Protezione Civile - AcquavivaNew : Trombe d'aria e nubifragi hanno colpito gli uliveti strappando le olive pronte per la raccolta, con epicentro a Sa… - GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: #Maltempo: in Alto Adige riaperta l'A22, ma resta chiusa la ferrovia del Brennero. Allerta arancione per i fiumi emiliani e in… - Ettore572 : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: calamità nelle campagne italiane con milioni di euro di danni a coltivazioni e allevamenti dal Veneto… - coldiretti : RT @corrmezzogiorno: #Lecce Maltempo, Coldiretti: «In Puglia milioni danni all’agricoltura» -