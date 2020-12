Psg | Kean lancia la sfida a Icardi | “Quando tornerà darò il 100% ma sarà sana competizione”

(Di martedì 8 dicembre 2020) Moisesi è preso il Paris Saint-Germain. L'attaccante italiano è stato protagonista anche delle ultime sfide dei parigini con una bella prova in Champions League contro il Manchester United ma anche di una rete nel più recente match contro il Montpellier in Ligue 1. Sono già 7 i gol in 12 gare considerando tutte le competizioni, un bottino molto buono che mette pressione anche a... Mauro. L'ex centravanti dell'Inter, infatti, sta recuperando dall'infortunio ma si troverà a giocarsi un posto da titolare proprio con il giovane italiano.: "Quandoilmacompetizione"caption id="attachment 1062339" align="alignnone" width="684" PsgNeymar (getty images)/captionCome ...

Queste le parole del giocatore sui primi mesi a Parigi: “Sono molto contento di poter giocare al Psg. E’ un grande club, sto lavorando duro per dare il 100% in ogni momento, per i tifosi e i compagni.Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno smesso di pensare a Moise Kean: a fine stagione nuovo assalto all'attaccante ...