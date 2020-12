Psg Istanbul Basaksehir sospesa | i giocatori parigini sui social | «No al razzismo!»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idel Paris Saint Germain si sono schierati con i calciatori dell’che hanno abbandonato il terreno di gioco Idel Paris Saint Germain si sono schierati con i calciatori dell’che, dopo le frasi razziste del quarto uomo, hanno abbandonato il terreno di gioco. Alcunidel PSG, tra cui Mbappé e Kimpembe, hanno subito mostrato la vicinanza agli avversari con alcuni messaggi. SAY NO TO RACISM. ??? M.WEBO WE ARE WITH YOU. ?? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020 NO ??? pic.twitter.com/Z3WIbgCFgi — Presnel Kimpembe (@kimpembe 3) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com