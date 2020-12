Psg-Basaksehir interrotta: il retroscena sul suicidio di Col?escu è da birividi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita valida per la fase a gironi di Champions League tra Psg e Basaksehir è stata interrotta. Il motivo è veramente clamoroso e riguarda Sebastian Col?escu: nel primo tempo si sono verificati momenti di tensione nei pressi della panchina, gli ospiti hanno protestato tantissimo e successivamente deciso di lasciare il campo. Il quarto uomo avrebbe pronunciato delle frasi razziste, avrebbe infatti chiamato ‘negru’ Pierre Webo, vice-allenatore della squadra turca. Potrebbe essere stata un’incomprensione perchè perché in romeno giocatore nero si dice ‘jocatorul negru’. Il retroscena sul suicidio E’ stato svelato un retroscena clamoroso: Sebastian Col?escu era stato protagonista di un altro episodio da brividi nel 2008. L’arbitro aveva tentato il suicidio provando a gettarsi nel vuoto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita valida per la fase a gironi di Champions League tra Psg eè stata. Il motivo è veramente clamoroso e riguarda Sebastian Col?escu: nel primo tempo si sono verificati momenti di tensione nei pressi della panchina, gli ospiti hanno protestato tantissimo e successivamente deciso di lasciare il campo. Il quarto uomo avrebbe pronunciato delle frasi razziste, avrebbe infatti chiamato ‘negru’ Pierre Webo, vice-allenatore della squadra turca. Potrebbe essere stata un’incomprensione perchè perché in romeno giocatore nero si dice ‘jocatorul negru’. IlsulE’ stato svelato unclamoroso: Sebastian Col?escu era stato protagonista di un altro episodio da brividi nel 2008. L’arbitro aveva tentato ilprovando a gettarsi nel vuoto ...

