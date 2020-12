“Provo disgusto per il mio corpo”. Il ritorno dei tormenti di Lena Dunham tra malattia e lockdown (Di martedì 8 dicembre 2020) Tra le conseguenze del Covid-19, oltre a quelle sanitarie, c’è l’emergere degli scheletri nell’armadio che l’isolamento sociale e il lockdown hanno portato nuovamente alla luce. È questo il caso di Lena Dunham che si affida a Instragram per condividere i propri tormenti: “La pandemia mi ha riportato quei vecchi sentimenti di disgusto per me stessa e credo che questo si ricolleghi alla dannata lista di cose da fare che abbiamo compilato quando è iniziato l’isolamento”. L’attrice ha così deciso di mostrare il proprio fisico, affetto da endometriosi e fibromialgia, in bikini per raccontare il ritorno di pensieri oscuri. Dopo aver creduto di aver fatto pace con le proprie curve, ammette Lena, una serie di articoli sulla perdita di peso letti durante la quarantena hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Tra le conseguenze del Covid-19, oltre a quelle sanitarie, c’è l’emergere degli scheletri nell’armadio che l’isolamento sociale e ilhanno portato nuovamente alla luce. È questo il caso diche si affida a Instragram per condividere i propri: “La pandemia mi ha riportato quei vecchi sentimenti diper me stessa e credo che questo si ricolleghi alla dannata lista di cose da fare che abbiamo compilato quando è iniziato l’isolamento”. L’attrice ha così deciso di mostrare il proprio fisico, affetto da endometriosi e fibromialgia, in bikini per raccontare ildi pensieri oscuri. Dopo aver creduto di aver fatto pace con le proprie curve, ammette, una serie di articoli sulla perdita di peso letti durante la quarantena hanno ...

