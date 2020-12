Proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica (Di martedì 8 dicembre 2020) "Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino", scrive Nicola Zingaretti Vaccino Covid, tutti i politici pronti a farlo in diretta tv su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) "Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino", scrive Nicola Zingaretti Vaccino Covid,i politici pronti a farlo intv su Notizie.it.

PaoloGentiloni : Approvata la proposta della #Commissione. Via libera all’esenzione dell’IVA per #vaccini e test #VAT relief for vac… - CarloCalenda : La Piramide, Il Faraone e l’idolo d’oro. Perché l’idea di Conte sul #RecoveryFund è demenziale e una proposta alter… - berlusconi : Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo d… - mlpedo1 : RT @claudiocerasa: Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno… - FranCanJourno : RT @claudiocerasa: Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno… -