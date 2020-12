Probabile gesto estremo, uomo trovato senza vita a Galbiate (Di martedì 8 dicembre 2020) Dramma questa mattina, martedì 8 dicembre, a Galbiate dove un uomo di 45 anni ha perso la vita quasi certamente a seguito di un gesto estremo. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle 10. Sul ... Leggi su leccotoday (Di martedì 8 dicembre 2020) Dramma questa mattina, martedì 8 dicembre, adove undi 45 anni ha perso laquasi certamente a seguito di un. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle 10. Sul ...

mrtotalitarismo : Dovremmo fare del suicidio il segno distintivo dell'ultima generazione di italiani. Mishima + Masada. Ma di questi… - leonessa1864 : @ASlash16 Per me è stato un gesto incivile il mancato applauso. Mughini nn lo ha fatto. Si é visto in un secondo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabile gesto Probabile gesto estremo, uomo trovato senza vita a Galbiate LeccoToday Il male sconosciuto di Momna, bambina di 4 anni: dal Pakistan a Foligno per individuare la cura

FOLIGNO - Parte da Foligno una operazione sanitaria e umanitaria, finalizzata ad aiutare una bambina di 4 anni che vive in Pakistan, gravemente malata per probabile malattia ematologica.

Il male oscuro di Momna, bambina di 4 anni: dal Pakistan a Foligno per individuare la cura

FOLIGNO - Parte da Foligno una operazione sanitaria e umanitaria, finalizzata ad aiutare una bambina di 4 anni che vive in Pakistan, gravemente malata per probabile malattia ematologica.

FOLIGNO - Parte da Foligno una operazione sanitaria e umanitaria, finalizzata ad aiutare una bambina di 4 anni che vive in Pakistan, gravemente malata per probabile malattia ematologica.FOLIGNO - Parte da Foligno una operazione sanitaria e umanitaria, finalizzata ad aiutare una bambina di 4 anni che vive in Pakistan, gravemente malata per probabile malattia ematologica.