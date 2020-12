Primo afroamericano come capo del Pentagono (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha scelto il generale in pensione Lloyd Austin come capo del Pentagono. Austin è stato il numero uno della US Central Command e vicecapo di Stato maggiore delle forze armate americane. Se confermato dal Senato, sarà il Primo afroamericano della Storia a guidare il Pentagono. Biden sceglie Primo afroamericano capo Leggi su periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha scelto il generale in pensione Lloyd Austindel. Austin è stato il numero uno della US Central Command e vicedi Stato maggiore delle forze armate americane. Se confermato dal Senato, sarà ildella Storia a guidare il. Biden sceglie

