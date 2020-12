Previsioni meteo 9 dicembre: temporali e acquazzoni sull’Italia. Quando finisce il maltempo? (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora fenomeni meteologici intensi sulla penisola con piogge, rovesci, temporali e nevicate su molte regioni, peggio al sud e con miglioramenti meteo al nord Anche se non farà più freddo di questi giorni, nel corso della terza giornata di questa settimana non andranno a migliorare le condizioni meteorologiche sulle regioni italiane. La persistenza di una acuta fase di maltempo si farà dunque sentire con nuovi fenomeni non dissimili da quelli registrati da ormai quasi una settimana a questa parte. Piogge, neve e tempo instabile insisteranno sull’Italia con nuove perturbazioni provenienti da ovest e dirette verso il Mediterraneo centrale che porteranno una fase di maltempo in particolare al centro e al meridione mentre meglio dovrebbe andare a nord. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora fenomenilogici intensi sulla penisola con piogge, rovesci,e nevicate su molte regioni, peggio al sud e con miglioramential nord Anche se non farà più freddo di questi giorni, nel corso della terza giornata di questa settimana non andranno a migliorare le condizionirologiche sulle regioni italiane. La persistenza di una acuta fase disi farà dunque sentire con nuovi fenomeni non dissimili da quelli registrati da ormai quasi una settimana a questa parte. Piogge, neve e tempo instabile insisterannocon nuove perturbazioni provenienti da ovest e dirette verso il Mediterraneo centrale che porteranno una fase diin particolare al centro e al meridione mentre meglio dovrebbe andare a nord. ...

poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - ElBuscadero : Insomma, per attivare il MOSE in tempo bisogna avere previsioni molto affidabili (a parte che oggi la prevedevo anc… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Venezia: marea tocca picco di 138 centimetri Meteo tradisce città, e previsioni 'ingannano' il… - CorriereUmbria : Maltempo anche mercoledì 9: allerta arancione per l'Umbria -