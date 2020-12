Premio Magna Grecia a Robert Gallo, 'genio che non ha mai perso lato umano' (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Il Premio Internazionale Magna Grecia 2020 sarà consegnato virtualmente a Robert Gallo, uno dei più grandi ricercatori di fama mondiale, durante la diretta di #UNLOCK IT, II edizione di SUDeFUTURI, che si terrà il 9, 10 e 11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell'informazione di AdnKronos, in Piazza Mastai a Roma. A consegnare virtualmente il riconoscimento sarà Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, nel corso dell'evento di mercoledì 9 che avrà come protagonista il celebre virologo collegato in diretta dagli Stati Uniti. Il Premio Internazionale Magna Grecia, nato nel 1997, viene assegnato a persone che attraverso la propria attività professionale hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - IlInternazionale2020 sarà consegnato virtualmente a, uno dei più grandi ricercatori di fama mondiale, durante la diretta di #UNLOCK IT, II edizione di SUDeFUTURI, che si terrà il 9, 10 e 11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell'informazione di AdnKronos, in Piazza Mastai a Roma. A consegnare virtualmente il riconoscimento sarà Nino Foti, presidente della Fondazione, nel corso dell'evento di mercoledì 9 che avrà come protagonista il celebre virologo collegato in diretta dagli Stati Uniti. IlInternazionale, nato nel 1997, viene assegnato ane che attraverso la propria attività professionale hanno ...

fisco24_info : Premi: il Magna Grecia a Robert Gallo, 'genio che non ha mai perso lato umano' : - TV7Benevento : Premio Magna Grecia a Robert Gallo, 'genio che non ha mai perso lato umano'... - Adnkronos : Premio Magna Grecia a Robert Gallo, 'genio che non ha mai perso lato umano' - comeicinesi : Premio Magna Grecia Latina -New York - EUPHORlAPJM : BTS che scendono dal palco: OH UAGLIU JAMMC A MAGNA COCCOS STO SCHIATTANN E FAMM presentatori: no dovete salire a… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Magna Premio Magna Grecia a Robert Gallo, 'genio che non ha mai perso lato umano' Adnkronos Premio Magna Grecia a Robert Gallo, ‘genio che non ha mai perso lato umano’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Il Premio Internazionale Magna Grecia 2020 sarà consegnato virtualmente a Robert Gallo, uno dei più grandi ricercatori di fama mondiale, durante la diretta di #UNLOCK_IT, II ...

Solo Coppi e Bartali meglio di lui Ma in discesa era imbattibile

C’erano Coppi e Bartali e dopo c’era lui, il "Leone delle Fiandre" Fiorenzo Magni del quale oggi ricorre il centenario dalla nascita. Nacque a Vaiano e cominciò a pedalare a sedici anni. Ebbe un maest ...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Il Premio Internazionale Magna Grecia 2020 sarà consegnato virtualmente a Robert Gallo, uno dei più grandi ricercatori di fama mondiale, durante la diretta di #UNLOCK_IT, II ...C’erano Coppi e Bartali e dopo c’era lui, il "Leone delle Fiandre" Fiorenzo Magni del quale oggi ricorre il centenario dalla nascita. Nacque a Vaiano e cominciò a pedalare a sedici anni. Ebbe un maest ...