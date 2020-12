Power ranking | chi sarà il padrone della costa atlantica?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) La stagione NBA è ormai alle porte e venerdì le prime squadre scenderanno in campo per la preseason. La corsa al titolo 2021eccezionale per via del formatostagione non canonico: 72 partite concentrate tra fine dicembre e metà maggio, una manciata di giorni dedicati al torneo del play-in e via con i playoff fino al 22 luglio (eventuale gara 7 delle Finals). Cominciamo ad analizzare oggi la eastern conference che rispetto allo scorso anno si è rinforzata e non di poco. Le contender Se è vero che ogni re ha la sua regina, Giannis ha la sua Milwaukee. I Bucks hanno deluso agli scorsi playoff uscendo con Miami dopo un sonoro 4-1 ma in stagione regolare sono la miglior squadra degli ultimi due anni e dopo l’arrivo di Holiday intendono confermare questo primato. Subito dietro di loro ci sono le due finaliste di conference Boston e Miami, ...