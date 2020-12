Pogba Juventus, Raiola riapre tutto: affare possibile a gennaio, ecco perchè (Di martedì 8 dicembre 2020) Pogba Juventus – “Pogba alla Juve? Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no?”.Le parole di Mino Raiola a tuttosport riaprono clamorosamente la pista Pogba verso Torino. Infatti l’agente ha sottolineato come la sua storia a Manchester sia finita e che lo United possa liberarsene a gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno. Dunque si riapre la pista Juventus. Pogba Juventus, trattativa riaperta Come riporta Calciomercato.com, l’unico grosso ostacolo è l’ingaggio, 20 milioni di euro compresi bonus attualmente non sostenibili. Soprattutto in periodo come questo, dilaniato dalla pandemia che per la verità minaccia seriamente anche le finanze ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 dicembre 2020)– “alla Juve? Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no?”.Le parole di Minosport riaprono clamorosamente la pistaverso Torino. Infatti l’agente ha sottolineato come la sua storia a Manchester sia finita e che lo United possa liberarsene aper non perderlo a parametro zero a giugno. Dunque sila pista, trattativa riaperta Come riporta Calciomercato.com, l’unico grosso ostacolo è l’ingaggio, 20 milioni di euro compresi bonus attualmente non sostenibili. Sopratin periodo come questo, dilaniato dalla pandemia che per la verità minaccia seriamente anche le finanze ...

