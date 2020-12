Più stampato della Bibbia Addio al catalogo Ikea | Era un cult

Leggi su huffingtonpost

Più: il catalogo cartaceo di Ikea, dopo 70 anni di onorata carriera, non arriverà più nelle mani dei clienti affezionati. Il gigante svedese ha deciso di interromperne la stampa perché "il comportamento dei consumatori è cambiato e meno persone lo leggono rispetto a qualche anno fa". Ma non tutti gli appassionati del marchio hanno gradito la novità: "Altro che Covid, questo è un vero cataclisma", commenta - ironico - un utente su uno dei tanti gruppi Facebook dedicati al colosso svedese. "Era un rito, credo che senza catalogo Ikea diventi un posto come un altro", recita un altro. E ancora: "Adoro il catalogo cartaceo, adoro sfogliarlo, adoro appuntarmi le pagine", scrive sconsolata una cliente, a breve privata