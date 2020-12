Pippo Inzaghi e la fidanzata Angela al fianco degli amici a quattro zampe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un gesto di affetto verso glida parte del mister del Beneventoe della moglieRobusti. I due si sono recati presso la sede della Lega Nazionale per la difesa del Cane a “far visita” ai cagnolini in cerca di adozione. Così hanno commentato i volontari della Lega: “Il grandee la sua dolcissima compagnaRobusti ieri sono venuti a conoscere i nostri cagnolini in cerca di adozione È stato un incontro bellissimo e siamo felicissimi di avergli presentato i pelosetti bisognosi che abbiamo recuperato in questi anni.sono persone fantastiche, hanno giocato nel fango insieme ai nostri ...