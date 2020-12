Piazza Affari in ribasso assieme all’azionario europeo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa pere le altre principali Borse europee. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,212. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.860,4 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,46 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +118 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%. Tra i listini europei deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,91%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.819 punti, in ...