Piano Recovery | come verranno spesi i 196 miliardi

(Di martedì 8 dicembre 2020)spese le risorse deifund che nel complesso ammontano a 196? Secondo la bozza delplan saranno destinate alle sei macro-aree delnazionale di Ripresa e Resilienza. Alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7, al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7. Il capitolo “istruzione e ricerca” può avvalersi di 19,2, quello sulla Parità di genere 17,1. L’area sanità, infine, conterà su 9oltre quelli già stanziati finora con i diversi interventi del Governo e senza tener conto del cospicuo pacchetto del Mes-sanità da cui però non sembra ci sia intenzione di attingere. Le riforme e gli ...

borghi_claudio : Sto leggendo le bozze del piano nazionale per il recovery fund. Mi viene la nausea sin dalla copertina e dal nome. - LegaSalvini : RECOVERY GIUSEPPI Conte sforna un piano ridicolo, 125 pagine di slogan senza un progetto reale, infarcito di parol… - CarloCalenda : Il #RecoveryPlan è semplicemente uno strumento che consente di recuperare, più rapidamente, il tempo perduto rispet… - 24Edilizia : Ecco il piano da 196 miliardi ma sul Recovery un altro rinvio - SemperAdamantes : RT @LegaSalvini: RECOVERY GIUSEPPI Conte sforna un piano ridicolo, 125 pagine di slogan senza un progetto reale, infarcito di parole come… -

Atteso il Consiglio dei Ministri per cercare di trovare una quadra sul Recovery Plan e in particolar modo sul nodo della task force per la gestione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza ...Recovery, alta tensione: arriva la rottura ... Si parla quindi della riforma fiscale, che secondo il Piano del governo dovrà essere strutturata in una revisione dell'Irpef. Tutte queste trasformazioni ...