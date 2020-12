Perché l’Italia ha comprato 14 milioni di dosi del vaccino più costoso (Di martedì 8 dicembre 2020) Dagospia in una breve nota ha messo a confronto costi e opportunità dei vaccini Pfizer/Biontech e AstraZeneca, sottolineando una potenziale asimmetria: Perché l’Italia ha acquistato milioni di dosi del vaccino tedesco-statunitense e non si è focalizzata su quello AstraZeneca che appare capace di una conservazione migliore e di costi inferiori, 2,80 euro a dose contro i 20 di Pfizer/Biontech, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 8 dicembre 2020) Dagospia in una breve nota ha messo a confronto costi e opportunità dei vaccini Pfizer/Biontech e AstraZeneca, sottolineando una potenziale asimmetria:ha acquistatodideltedesco-statunitense e non si è focalizzata su quello AstraZeneca che appare capace di una conservazione migliore e di costi inferiori, 2,80 euro a dose contro i 20 di Pfizer/Biontech, InsideOver.

marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - matteosalvinimi : ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio… - manonfesso : RT @sonoallergico: @luigidimaio Qua il tuo collega si stava incazzando perché l’Italia aveva attivato il MES o per cosa? Siete dei cialtro… - Marcell02128665 : RT @sonoallergico: @luigidimaio Qua il tuo collega si stava incazzando perché l’Italia aveva attivato il MES o per cosa? Siete dei cialtro… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Italia Oltre 60.000 morti per Covid in Italia. Perché una letalità così alta? AGI - Agenzia Italia