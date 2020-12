“Perché ho tentato il suicidio”. GF Vip, diretta di lacrime e dolore. Brividi per la confessione choc di Selvaggia Roma (Di martedì 8 dicembre 2020) La puntata di lunedì 7 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’ ha vissuto tantissimi momenti emozionanti e allo stesso tempo anche drammatici. Infatti, Maria Teresa Ruta ad esempio ha raccontato di aver avuto ben tre proposte indecenti da parte di uomini, durante la sua carriera professionale. Inoltre, si è materializzato l’addio definitivo di Elisabetta Gregoraci, che ha salutato tutti, dando anche un bacio a stampo a Pierpaolo Pretelli, prima di raggiungere Alfonso Signorini. In studio ha attaccato pesantemente Mino Magli, ospite spesso di Barbara D’Urso. Ma la serata è stata caratterizzata anche da una confessione dolorosissima dell’influencer Selvaggia Roma, che ha toccato un tasto molto dolente della sua vita privata. Dopo essersi recata nella led room su richiesta del presentatore, la giovane ha iniziato a soffermarsi su periodi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) La puntata di lunedì 7 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’ ha vissuto tantissimi momenti emozionanti e allo stesso tempo anche drammatici. Infatti, Maria Teresa Ruta ad esempio ha raccontato di aver avuto ben tre proposte indecenti da parte di uomini, durante la sua carriera professionale. Inoltre, si è materializzato l’addio definitivo di Elisabetta Gregoraci, che ha salutato tutti, dando anche un bacio a stampo a Pierpaolo Pretelli, prima di raggiungere Alfonso Signorini. In studio ha attaccato pesantemente Mino Magli, ospite spesso di Barbara D’Urso. Ma la serata è stata caratterizzata anche da unadolorosissima dell’influencer, che ha toccato un tasto molto dolente della sua vita privata. Dopo essersi recata nella led room su richiesta del presentatore, la giovane ha iniziato a soffermarsi su periodi ...

Insonnia9 : @KobRRina Vi hanno smontato la filippica che stavate creando su twitter. Dayane come Selvaggia ha un tentato suicid… - tijeretaloca : RT @casiftangeles: Dayane è stata abbandonata dalla madre. Ha tentato il suicidio dopo essere caduta in depressione e avete avuto il coragg… - Azulessss : RT @casiftangeles: Non ha offeso proprio nessuno, ha solamente detto che la gente che va a pensare rida per il tentato suicidio di selvaggi… - suglisugli : @viviana35801687 Fatemi capire: questa ride mentre una ragazza racconta del suo tentato suicidio, glielo fanno nota… - casiftangeles : Non ha offeso proprio nessuno, ha solamente detto che la gente che va a pensare rida per il tentato suicidio di sel… -

