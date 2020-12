Patty Pravo | «Vi racconto la vita che non ce l’ha fatta a cambiare me»

Leggi su panorama

(Di martedì 8 dicembre 2020) La cantante veneziana anticipa a Panorama alcuni ricordi tratti dalla sua autobiografia Minaccia bionda: dal viaggio in Cina nel '94 all'amicizia con David Bowie e di quella notte con Jimi Hendrix... Una sera in un ristorante romano il grande regista Mauro Bolognini disse di lei: «È la donna più bella del mondo, ma preferirei non avvicinarla. La bellezza va tenuta a distanza». Scandalosa e magnifica,è stata celebrata dal volume Minaccia bionda, a cura di Pino Strabioli e Simone Folco (Rizzoli). «Sono un'autominaccia», dice ridendo dalla sua casa di Roma. L'idea di un'autobiografia con foto inedite è nata durante il primo lockdown. «Abbiamo dovuto fare un lungo lavoro, perché non posseggo archivi, non conservo quasi nulla della mia carriera».ha tenuto neanche i suoi abiti iconici? Sono esposti al Museo del Costume a ...