Pattinaggio artistico, calendario Campionati Italiani 2020 Egna: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 8 dicembre 2020) Si inizia a fare sul serio nel mondo del Pattinaggio artistico. Andranno infatti in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti 2020, rassEgna di fondamentale importanza nonostante una stagione decisamente deturpata dalle continue cancellazioni del calendario internazionale causate dall’emergenza sanitaria. Per l’occasione saranno della partita tutti i membri principali della Nazionale maggiore, pronti a darsi battaglia promettendo spettacolo. Previsti non a caso i fuochi d’artificio, con la terza sfida dopo le due tappe del Gran Premio Italia, nel singolo maschile tra Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani. Emozioni e incertezze caratterizzeranno invece la gara del ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Si inizia a fare sul serio nel mondo del. Andranno infatti in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Würth Arena di-Neumarkt (Bolzano) iAssoluti, rassdi fondamentale importanza nonostante una stagione decisamente deturpata dalle continue cancellazioni delinternazionale causate dall’emergenza sanitaria. Per l’occasione saranno della partita tutti i membri principali della Nazionale maggiore, pronti a darsi battaglia promettendo spettacolo. Previsti non a caso i fuochi d’artificio, con la terza sfida dopo le due tappe del Gran Premio Italia, nel singolo maschile tra Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani. Emozioni e incertezze caratterizzeranno invece la gara del ...

