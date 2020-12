Patrizia De Blanck spiega perché ha offeso Tina Cipollari

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) TraDenon corre buon sangue. La Contessa nella casa del GF Vip ha attaccato più volte l’opinionista di Uomini e Donne, che invece in un’intervista ha detto di non voler nemmeno replicare alle frecciatine. “Non c’è un vero odio. Diciamo che la nostra antipatia nasce molto tempo fa durante il reality di Rai 1 Il Ristorante. Lei era molto prepotente e io non ci sono stata a sopportarla. Mi sono scontrata con lei e il pubblico l’ha bocciata spedendola a casa con una percentuale altissima. Lei invece era convinta di restare e da quel momento se l’è presa. Alfonso mi ha invitata per parlarle, ma io non ho niente da dirle. Il passato è passato”.contro#GFVIP pic.twitter.com/rvpYgi3ENj — TrashTVstellare ...