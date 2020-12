“Patrick Zaki non capisce perché è in carcere”, oggi l’esito dell’udienza: la legale pessimista (Di martedì 8 dicembre 2020) “Patrick Zaki non capisce perché è in carcere”, oggi l’esito dell’udienza. Si conoscerà oggi l’esito dell’udienza svolta ieri al Cairo per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva. La legale del giovane ha detto di sperare nella scarcerazione ma al contempo ha avvisato che una frase pronunciata dal giudice lascia prevedere un prolungamento della detenzione. Si è svolta ieri al Cairo l’udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato e portato in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva. oggi si attende ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 8 dicembre 2020)nonè in. Si conosceràsvolta ieri al Cairo per Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva. Ladel giovane ha detto di sperare nella scarcerazione ma al contempo ha avvisato che una frase pronunciata dal giudice lascia prevedere un prolungamento della detenzione. Si è svolta ieri al Cairo l’udienza per Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato e portato in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva.si attende ...

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - RaiNews : #Egitto Patrick #Zaki resterà in carcere. A 10 mesi esatti dal suo arresto, è stata prorogata per altri 45 giorni l… - giannileft : RT @amnestyitalia: #Egitto Ieri il Tribunale ha confermato la detenzione preventiva di Patrick Zaki, estesa per altri 45 giorni. È in carce… - antonellapezzan : RT @lacappon: George Zaki, padre di Patrick, ha scelto @DomaniGiornale per lanciare un appello al nostro Presidente del Consiglio per la li… -

Ultime Notizie dalla rete : “Patrick Zaki Attacco Nizza, arrestato sospetto per contatti con killer Affaritaliani.it