ilbassanese : 'Party rap', Nitro nei guai: arriva la smentita del legale - YolBlog : Avv. Andrea De Silvestri - Comunicazione sul presunto svolgimento di “#partyrap” dell'#artista “#Nitro” (Nicola Alb… - radiofmfaleria : Ti sei perso il tuo programma musicale preferito? Riascoltalo sul nostro sito Radio FM Faleria… - radiofmfaleria : Le news, la musica, per la tua Pubblicità su RADIO FM FALERIA contattaci allo 0734.993534 o vai sul sito… - radiofmfaleria : Ti sei perso il tuo programma musicale preferito? Riascoltalo sul nostro sito Radio FM Faleria… -

Ultime Notizie dalla rete : Party rap

08 dic 2020 - E’ successo nella serata di ieri a Desio, in provincia di Monza: i Carabinieri interrompono un parti con rap battle e buffet di sushi ...In piena pandemia e restrizioni anti Covid-19, a Desio, un negozio di informatica si è trasformato temporaneamente in un locale per ospitare un party rap clandestino con tanto di rapper. Peccato però ...