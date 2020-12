Parte il cashback, nel giorno del debutto ancora disservizi sulla app IO. Ecco gli altri circuiti (funzionanti) per il rimborso (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ partito il cashback di Stato: da martedì mattina chi fa acquisti con carta o bancomat nei negozi fisici può ottenere la ‘restituzione’ del 10% di quanto speso, fino ad un massimo di 150 euro, a patto che entro il 31 dicembre faccia almeno dieci transazioni. In più ci sono superpremi una tantum per i 100mila che useranno di più la carta, anche per piccoli importi. Da gennaio sono previsti due rimborsi fino a 150 euro ogni 6 mesi e due supercashback da 1.500 euro per chi farà più transazioni (il numero minimo per Partecipare è 50 in sei mesi). L’avvio del primo tassello del piano cashless del governo risente però di pesanti rallentamenti della app dei servizi pubblici IO a causa del gran numero di accessi per registrare le carte, con picchi di quasi 8mila operazioni al secondo. In molti casi la app non riconosce bancomat e carte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ partito ildi Stato: da martedì mattina chi fa acquisti con carta o bancomat nei negozi fisici può ottenere la ‘restituzione’ del 10% di quanto speso, fino ad un massimo di 150 euro, a patto che entro il 31 dicembre faccia almeno dieci transazioni. In più ci sono superpremi una tantum per i 100mila che useranno di più la carta, anche per piccoli importi. Da gennaio sono previsti due rimborsi fino a 150 euro ogni 6 mesi e due superda 1.500 euro per chi farà più transazioni (il numero minimo percipare è 50 in sei mesi). L’avvio del primo tassello del piano cashless del governo risente però di pesanti rallentamenti della app dei servizi pubblici IO a causa del gran numero di accessi per registrare le carte, con picchi di quasi 8mila operazioni al secondo. In molti casi la app non riconosce bancomat e carte di ...

