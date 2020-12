Parte ‘Cna Tua’ | il cashback per l’artigianato e la cultura

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Se acquisti da noi la lotteria la vinciamo tutti”. Nel giorno in cui il Governo lancia iled il super, il rimborso sugli scontrini fiscali, la Cna di Salerno promuove Cna Tua, un’ulteriore iniziativa per incentivare gli acquisti nei negozi e nelle botteghe di vicinato, necessarie, non solo per le funzioni puramente economiche che il commercio esvolgono ma anche per le importanti funzioni sociali. La Cna ritiene necessario un riequilibrio tra grandi colossi del commercio on line, grande distribuzione e imprese del commercio di vicinato operanti nelle città e nei centri storici dove la presenza di botteghe e negozi significa vita, presenze, ricchezza, tradizioni,. Per questooggi Cna TUA, una vetrina virtuale sui social che dà ...