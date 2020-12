Paratici: «Caso Suarez? Ha già parlato il club, non aggiungo altro» (Di martedì 8 dicembre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match del Camp Nou tra bianconeri e Barcellona Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Barcellona. BARCELLONA JUVE – «Siamo tra i fortunati che possono godersela. Peccato che non ci sia il pubblico ma speriamo di averlo a breve». FORMAZIONE – «Non c’è una scelta che mi incuriosisce di più, ma mi piace vedere questa squadra che cresce ogni domenica». RONALDO O MESSI – «Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincendo gli ultimi 11 palloni d’oro. Io dico Ronaldo perché gioca nella nostra squadra e poi gli vogliamo bene. Sono entrambi grandissimi campioni. Abbiamo la fortuna e il privilegio di averlo in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, hanel prepartita del match del Camp Nou tra bianconeri e Barcellona Fabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, haai microfoni di Sky nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Barcellona. BARCELLONA JUVE – «Siamo tra i fortunati che possono godersela. Peccato che non ci sia il pubblico ma speriamo di averlo a breve». FORMAZIONE – «Non c’è una scelta che mi incuriosisce di più, ma mi piace vedere questa squadra che cresce ogni domenica». RONALDO O MESSI – «Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincendo gli ultimi 11 palloni d’oro. Io dico Ronaldo perché gioca nella nostra squadra e poi gli vogliamo bene. Sono entrambi grandissimi campioni. Abbiamo la fortuna e il privilegio di averlo in ...

