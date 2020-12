Paragone disintegra il M5S | “Sicari dell’Italia Accettano il Mes per pagarsi il mutuo”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 8 dicembre 2020) Riportiamo la lunga intervista di affaritaliani.it al leader di ItalExit Gianluigi. Con l’approvazione del Mes ci indebitiamo fino agli occhi? Risponde: “Il problema è chi detiene il debito. Se il creditore è una Banca Centrale dello Stato che crea la moneta, il problema, per quel che mi riguarda, non si pone. Se invece il nuovo creditore sta in una logica di tipo speculativo, che è ciò che praticamente si capisce con la riforma del Mes, allora questo creditore ti chiederà anche la ristrutturazione del debito pubblico e sarà un creditore privilegiato. E quindi ha uno status che schiaccia l’economia reale e tutto quello che abbiamo già visto schiacciato negli anni dell’austerity”. Quindi lei ci sta dicendo che la finanza internazionale, con lacrime e sangue, a un certo punto chiederà la ristrutturazione del debito che ha l’Italia… ...