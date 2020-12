Papa Francesco: il regalo di Natale inaspettato per i suoi dipendenti (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pontefice ha elargito in questo periodo precedente alle feste di Natale un regalo che davvero nessuno si aspettava. Di certo Papa Francesco non è il tipo che fa regali scontati per Natale: lo dimostra certamente il fatto che, per le feste natalizie, invece dei classici panettoni e spumanti, abbia regalato ai suoi dipendenti degli uffici del Vaticano, 5 confezioni di una medicina contro l’influenza a base di paracetamolo. Sembra che il Papa abbia effettuato questo “dono“ per i suoi dipendenti sotto suggerimento del Cardinale Konrad Kraiewski, persona molto pragmatica e dal carattere concreto. Di questi tempi effettivamente, quello del Papa potrebbe anche essere un ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pontefice ha elargito in questo periodo precedente alle feste diunche davvero nessuno si aspettava. Di certonon è il tipo che fa regali scontati per: lo dimostra certamente il fatto che, per le feste natalizie, invece dei classici panettoni e spumanti, abbia regalato aidegli uffici del Vaticano, 5 confezioni di una medicina contro l’influenza a base di paracetamolo. Sembra che ilabbia effettuato questo “dono“ per isotto suggerimento del Cardinale Konrad Kraiewski, persona molto pragmatica e dal carattere concreto. Di questi tempi effettivamente, quello delpotrebbe anche essere un ...

