Papa Francesco I: si presenta a sorpresa dall’Immacolata (Di martedì 8 dicembre 2020) Papa Francesco I: ha preso tutti in contropiede e questa mattina si è presentato a Piazza di Spagna. Beccato da critiche feroci, comprese quelle del sottoscritto, con abile mossa ha dimostrato senso di appartenenza. Papa Francesco I: ha ripreso la guida? Ma anche no? Questa mi sembra più strategia della Curia romana, l’unica del resto Leggi su periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020)I: ha preso tutti in contropiede e questa mattina si èto a Piazza di Spagna. Beccato da critiche feroci, comprese quelle del sottoscritto, con abile mossa ha dimostrato senso di appartenenza.I: ha ripreso la guida? Ma anche no? Questa mi sembra più strategia della Curia romana, l’unica del resto

Avvenire_Nei : Vaticano. Papa Francesco in Iraq dal 5 all'8 marzo 2021 - vaticannews_it : #8dicembicembre Nella solennità dell'Immacolata, #PapaFrancesco si è recato questa mattina in piazza di Spagna a Ro… - Corriere : Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - Sent_SanRocco : Martedì 8 Dicembre 2020 (#ImmacolataConcezione), ANGELUS DOMINI di Papa Francesco (Piazza San Pietro - Roma). - arusso2010 : RT @Avvenire_Nei: #8dicembre #PapaFrancesco a piazza di Spagna per affidare il mondo a Maria -