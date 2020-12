Papa Francesco, chi è Jorge Mario Bergoglio: dall’Argentina a San Pietro (Di martedì 8 dicembre 2020) Chi è Papa Francesco e qual è stata la sua storia. Scopriamo di più sull’uomo che tutti conosciamo come Santo Padre. Non tutti sanno che Bergoglio è il primo Papa ad essere arrivato dalle Americhe. In Argentina è tato arcivescovo di Buenos Aires dal 1998 e si è sempre rivelato essere una figura di spicco. Ancora prima di diventare Papa, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 dicembre 2020) Chi èe qual è stata la sua storia. Scopriamo di più sull’uomo che tutti conosciamo come Santo Padre. Non tutti sanno cheè il primoad essere arrivato dalle Americhe. In Argentina è tato arcivescovo di Buenos Aires dal 1998 e si è sempre rivelato essere una figura di spicco. Ancora prima di diventare, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Avvenire_Nei : Vaticano. Papa Francesco in Iraq dal 5 all'8 marzo 2021 - Corriere : Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - vaticannews_it : #7dicembre #PapaFrancesco in #Iraq dal 5 all'8 marzo. ???????? - KattInForma : Papa Francesco esce a sorpresa per rispettare la festa dell’Immacolata - UrbimanoOrbi : @giorgiolauro @SkyItalia Don Gallo, lanciò un monito ad 1giorno da pecora:' Perchè mai un Papa non si è mai chiamat… -