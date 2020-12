Paolo Palumbo con Achille Lauro nel nuovo singolo (Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo Palumbo canta con Achille Lauro nel nuovo singolo “Quella notte non cadrà”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali Ricordare l’importanza di prendersi cura di se stessi e di reagire, soprattutto nei momenti più difficili. E’ questo il messaggio di “Quella notte non cadrà”, il nuovo singolo di Paolo Palumbo in collaborazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 8 dicembre 2020)canta connel“Quella notte non cadrà”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali Ricordare l’importanza di prendersi cura di se stessi e di reagire, soprattutto nei momenti più difficili. E’ questo il messaggio di “Quella notte non cadrà”, ildiin collaborazione… L'articolo Corriere Nazionale.

radio7asiago : Now Playng: Paolo Palumbo feat Achille Lauro - Quella Notte Non Cadrai - MaryThunder4 : RT @IlChitarrista16: #Esclusiva #NewEntry Testo e #accordi canzone Quella notte non cadrà @paolopalumbo e @achillelauro2 - IlChitarrista16 : #Esclusiva #NewEntry Testo e #accordi canzone Quella notte non cadrà @paolopalumbo e @achillelauro2… - radio7asiago : Now Playng: Paolo Palumbo feat Achille Lauro - Quella Notte Non Cadrai - paoloigna1 : RT @fsnews_it: Paolo Palumbo torna a raccontare ?? la propria battaglia contro la SLA, nel nuovo singolo 'Quella notte non cadrà', feat. @Ac… -