Pallanuoto | Roberta Bianconi | “Al Preolimpico sarà dura | le avversarie non si sono mai fermate”

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) È ormai da anni una delle eccellenze dellaitaliana a livello internazionale. Passa da Verona, con una scelta a tratti anche a sorpresa, il cammino diverso il futuro: l’attaccante del Setterosa ha deciso di sposare la causa della compagine veneta in questa stagione molto particolare. Ad inizio 2021 subito un appuntamento importantissimo: ila Trieste, con la banda di Paolo Zizza che va a caccia della qualificazione a Cinque Cerchi. L’azzurra ha raccontato le sue sensazioni di questo periodo durissimo ai microfoni di OA Sport. Come hai affrontato e come stai affrontando ancora adesso questo momento di difficoltà a livello di allenamenti? “Non è semplicissimo. Ad esempio io sto vivendo due mondi assolutamente diversi tra club e nazionale. Con la squadra ci...